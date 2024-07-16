Ardahan'da Boz Ayı Kent Merkezine İndi, Koyuna Saldırdı - Son Dakika
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Ardahan'da Boz Ayı Kent Merkezine İndi, Koyuna Saldırdı

Ardahan'ın Halil Efendi Mahallesi'nde kent merkezine inen boz ayı, bir sürüdeki koyuna saldırarak yaraladı. Polis ve Doğa Koruma ekipleri, ayıyı şehirden uzaklaştırmak için önlem aldı.

16.07.2024 18:25
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Ardahan'da kent merkezine inen ve bahçede otlayan koyuna saldıran boz ayıyı şehirden uzaklaştırmak için polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri seferber oldu.

Halil Efendi Mahallesi'nde, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bölgesine gelen boz ayıyı, görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye DKMP ile polis ekipleri sevk edildi.

Bölge bir süre yiyecek arayan ayı, daha sonra Necmettin Işık'a ait sürüdeki koyuna saldırıp yaraladı.

Boz ayının vatandaşlara zarar vermemesi için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ayıyı bir süre dronla takip etti.

Bölgede yiyecek arayan boz ayı, daha sonra kırsal bölgeye gidip gözden kayboldu. Yaralı koyuna ise veteriner hekimlerce müdahale edildi.

Necmettin Işık, gazetecilere, ayıyı gördüklerinde şaşırdıklarını belirterek, "Buradan geçerken koyuna saldırıyor. Ardahan il merkezinde ayı var, şaşırdık." dedi.

Kaynak: AA

Ardahan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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