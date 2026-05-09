Ardahan'da Bozayı ve Kızıl Tilki Görüntülendi

ARDAHAN'da bir evin bahçesine giren bozayı ile çöp konteynerinde yiyecek arayan kızıl tilki, kameraya yansıdı.

Damal ilçesinde gece saatlerinde bir evin bahçesine giren bozayı, bir süre çevrede dolaştı. Ayıyı fark eden köpeklerin havlaması ile ev sakinleri, dışarı çıktı. Bu sırada bozayı hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar, evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇÖPTE YİYECEK ARADI

Ardahan kent merkezinde de aç kalan kızıl tilki, yerleşim yerine indi. Çöp konteynerine çıkan tilki, bir süre yiyecek aradı. Tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, hayvan bir süre sonra konteynerden inerek uzaklaştı. Tilkinin yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

