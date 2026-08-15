Ardahan'da Çobanlara Yıldırım Düştü
Yıldırım isabet eden 3 çoban yaralandı, sağlık durumu iyi.
Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 3 çoban yaralandı.
Merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy köyü merasında hayvan otlatan C.K, K.K. ve V.K'ye yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 çoban, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çobanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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