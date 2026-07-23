Ardahan\'da Dolu ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

ARDAHAN'da kuvvetli sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle Ardahan-Göle kara yolu kısa süreli ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla yol tek şeritten yeniden trafiğe açıldı.

Ardahan'da öğleden sonra sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen yağış, Ardahan-Göle kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda biriken dolu nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri greyderlerle temizlik çalışması yaptı. Çalışmaların ardından yol kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı.

Yağışların etkisiyle ekili tarım arazileri ve çayırlar sel sularıyla kaplanırken, bölgede büyük çapta hasar meydana geldi. Çok sayıda köyde evleri su bastı. Karayolları, AFAD ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, dolu ve sağanak yağıştan etkilenen bölgelerde yol açma, su tahliye ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.