Ardahan\'da Dolu Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı Ardahan'a havanın kararması sonrası dolu yağdı. Kısa sürede etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar, araçlarının üzerlerini kaplayan doluları temizlemeye çalıştı. Yağışa sokakta yakalananlar korunaklı alanlara sığınmaya çalıştı.
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