ARDAHAN'da öğle saatlerinde etkili olan doluyla, yüksek rakımlı köyler beyaza büründü.
Kentte, sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde yerini fındık büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren dolu yağışıyla, yüksek rakımlı köyler beyaza büründü. Sulakyurt köyü ve çevresinde etkili olan dolu, kar yağışını aratmadı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Doluyla Beyazı Saran Yüksek Köyler - Son Dakika
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