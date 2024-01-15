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Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle -29,8 derece - Son Dakika
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Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle -29,8 derece

Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 29,8 dereceye düşmesi hayatı durma noktasına getirdi. Uzmanlar, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki diğer illerde de hava sıcaklıkları oldukça düşük seviyelerde ölçüldü.

Ardahan\'da dondurucu soğuklar: Göle -29,8 derece
15.01.2024 - 23:06,
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Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle -29,8 derece

ARDAHAN - Hava sıcaklığının sıfırın altında 29,8 dereceyi gördüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29 derece olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Yaklaşık 3 aydır kışı yaşadıklarını fakat bugün Sibirya soğuklarını hissettiklerini söyleyen Ahmet Rıfat Vural, "Bugün hava çok soğuk. Yaklaşık 3 aydır kıştayız ama bugün Göle ilçesi eksi 29 dereceyi, Ardahan ise eksi 25 dereceyi görmüş durumda. Şu anda gerçekten donuyoruz" dedi.

Hayatı durma noktasına getirdi

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 29,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 23,9, Çıldır'da 19,9, Posof'ta 16,7, Damal'da 21 ve Hanak'ta eksi 23,8 dereceyi gösterdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle -29,8 derece - Son Dakika
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