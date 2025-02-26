Ardahan'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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Ardahan'da Eğitime Kar Engeli

Ardahan\'da Eğitime Kar Engeli

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle dört ilçede eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları devam ediyor.

26.02.2025 08:16
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Ardahan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 ilçede eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çıldır ve Posof ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verildi.

Göle ve Hanak ilçelerinde de köyler ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika

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