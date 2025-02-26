Ardahan\'da Eğitime Kar Engeli

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Ardahan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 ilçede eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çıldır ve Posof ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verildi.

Göle ve Hanak ilçelerinde de köyler ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.