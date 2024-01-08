Ardahan\'da firari hükümlü tır dorsesinde yakalandı

15:47 • •
Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda güvenlik birimleri, durdurdukları bir tırda arama yaptı.
Ekipler, tırın dorsesinde 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Y'yi yakaladı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Tırın sürücüsü hakkında ise kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.
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