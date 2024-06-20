Ardahan'da gökyüzü kızıla büründü
ARDAHAN - Ardahan'da sabahın ilk saatlerinde gökyüzü kızıla büründü.
Ardahan'da sabah saatlerinde oluşan gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü.
Ortaya çıkan manzara sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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