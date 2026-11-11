Ardahan'da iş yeri kurşunlamasında hakimlik 6 şüpheliden 3'ünü tutukladı

Ardahan'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde 7 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanması üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edildi.

Hakimlikçe şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasına, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.