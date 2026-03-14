Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü.
Kar yağışıyla birlikte çevre ve park halindeki araçlar karla kaplandı.
Yetkililer, yağışın özellikle yüksek kesimlerde buzlanmaya neden olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
