Ardahan\'da Kar Yağışı Rekoru Kırıldı, Köy Yolları Açılmak İçin Çalışma Başlatıldı

SON 55 yılın kar yağışı rekorunun kırıldığı Ardahan'da, İl Özel İdaresi, 70 araç 100'dan fazla personelle, kapanan köy yollarının açılması için çalışma yürütüyor.
Şubat ayının ilk haftasında etkili olan yağışla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 96, Göle ilçesinde ise 117 santim olarak ölçüldü. Kentte son 55 yılın en fazla kar yağışının gerçekleştiği kentte 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi, 70 araç, 100'den fazla personelle köy yollarını yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ardahan merkez ve ilçelere bağlı köylerin yollarını birer birer açan ekipler, 2 bin 200 rakımlı köylerde 1 metreyi aşan karla mücadele ediyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, "Son 55 yılın rekor karı yağdı. Memleket olarak alışkın olduğumuz bir iklim ancak bizi zorluyor. Sahada 70 aracımız, yüzün üzerinde personelimiz ile karla mücadeleye devam ediyoruz. Yolların açılmasıyla birlikte köylerin içerisinde de ara sokaklarda kar temizleme yapıyor ve yol genişletme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca sağlık müdürlüğü başta olmak üzere diğer kurumlarımızın çalışmalarına da destek veriyoruz. Tüm kurumlarımızla dayanışma içerisinde çalışıyoruz" diye konuştu.
CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Eski CHP Milletvekili Tekin, sosyal medyadan duyurduğu istifasında "Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı" gibi ifadelerle partisini eleştirdi.
Afrodit lakaplı Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal isimli sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Çift, ilerleyen günlerde bir düğün yapacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, 117 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da sürekli korku salınmasının kimseye faydası olmadığını belirterek, deprem korkusu yaşamak istemeyenlere Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Zonguldak gibi şehirleri önerdi. Ercan, bu şehirlerde bol yeşillik, oksijen, deniz, balık, içten dostluk ve güvenli bir yaşamın olduğunu söyledi.
Modelliği bırakarak uzun yıllardır yurt dışında gelinlik markası bulunan Ebru Şancı, ortağı tarafından dolandırıldığını söyleyerek "Mağazamdan ayrıldım. Türk Türk'ü gurbette öpermiş" dedi.
Başarılı oyuncu Defne Kayalar, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil oluyor. Başarılı oyuncu dizide Savcı İclal rolünü oynayacak.
Kolombiya hükümeti, çetelerle mücadele kapsamında ülke geneli tüm hapishanelerde acil durum ilan etti. Adalet Bakanı Nestor Osuna, son haftalarda hapishane yetkililerine yönelik şiddet olayları nedeniyle bu kararın alındığını belirtti. Hapishanelerde güvenlik güçlerinin operasyon yapabileceği ve suç işleyenlerin başka hapishanelere nakledileceği ifade edildi.
Antalya'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak da şiddetli yağış nedeniyle planlanan Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Kar Yağışı Rekoru Kırıldı, Köy Yolları Açılmak İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?