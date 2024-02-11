Ardahan\'da Karla Mücadelede Görev Yapan Ekipler, Hastaları Hastanelere Ulaştırdı

Son yılların en yoğun karını alan Ardahan'da ekipler, olumsuzluklarla mücadele ederken bir yandan da yolları kapanan yerleşim yerlerindeki hastaları hastanelere ulaştırabilmek için fedakarca görev yaptı.
Ardahan'da 6 Şubat'ta başlayarak etkisini artıran kar ve tipi, hayatı birçok yönüyle olumsuz etkiledi.
Son yılların en yoğun yağışını alan Ardahan'da, kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 96 santimetreyi bulurken kırsalda 2 metreyi geçti; başta çevre iller ve ilçeler olmak üzere 226 köyün tamamıyla bağlantı kesildi.
Olumsuz hava koşullarına karşı devletin tüm birimlerinin seferber edildiği kentte, ulaşım sağlanamayan yerleşim yerlerindeki hastalar için seferber olundu.
Ekipler, tüm olumsuzluklara rağmen fedakarca çalışarak 6-8 Şubat'ta 76 hastayı paletli araç ve ambulansla hastaneye taşıdı.
Paletli araç ve ambulansın giremediği adreslerde ise hastalar, sırtta ve sedyeyle taşındı.
Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, il genelinde karla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Halen birçok noktaya ulaşımın sağlıklı gerçekleşemediğini, en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:
"O gün yollarımızın tamamı kapandı. Kara yolu ve 226 köy yolumuzun tamamı ile bağlantımız kesildi. İlçe merkezlerine ulaşım sağlanamadı. Öyle anda sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımıza da kısa sürede ulaşmak gerekiyordu. Sağlık, AFAD, Özel İdare ve Karayolları ekiplerimiz seferber oldu. Büyük çaba sarf ettiler. Kendilerini kutluyorum. Son yılların en yoğun karıydı. Bu bereket ve rahmetti ama çeşitli sıkıntılara da sebep oldu."
Vali Çiçek, karla mücadelede acil durumlara müdahale etmenin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Toplamda, yani bugüne kadar 3 günde 76 hastamızı hastaneye ulaştırdık. Olumsuz kar ve tipi koşullarına rağmen hastalarımızı sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırdık. " diye konuştu.
ABD'nin Kansas eyaletinde bir annenin beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine olay yerine gitti ve bebeğin ölü olduğunu tespit etti. Bebeğin üzerinde yanıklar olduğu ve kıyafetinin yanmış olduğu belirlendi. Annenin akıl sağlığının bu trajedide rol oynayabileceği öne sürüldü.
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları tepkileri de beraberinde getirdi. Oktar'ın cezaevindeki takım elbiseli, uzun, boyalı saçlı hali ve sakallarının bakımlı olması dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları, "Adam bizden rahat galiba", "5 yıldızlı otelde kalıyor sanki" yorumlarında bulundu.
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Karla Mücadelede Görev Yapan Ekipler, Hastaları Hastanelere Ulaştırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?