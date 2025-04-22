Kar örtüsünün bulunduğu Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarına kaya parçaları düştü.
Ardahan'ı, Karadeniz'e bağlayan kara yolunun Bülbülan Yaylası ile Bağdeşen köyü mevkisinde halen kar örtüsü bulunuyor.
Havaların ısınması ve toprağın yumuşamasıyla yol kenarına kaya parçaları yuvarlandı.
Yolun bazı noktalarına da kar düştüğü gözlendi.
Şimdilik ulaşımda sorun yaşanmayan bölgede ekiplerin çalışma yürüteceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Kaya Parçaları Düştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?