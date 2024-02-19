Ardahan'da Karlı Araziye Gelen 2 Vaşak Görüntülendi - Son Dakika
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Ardahan'da Karlı Araziye Gelen 2 Vaşak Görüntülendi

Ardahan\'da Karlı Araziye Gelen 2 Vaşak Görüntülendi

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan nesli tehlike altındaki vaşaklar, Ardahan'ın Çataldere köyünde karla kaplı arazide görüntülendi. Fatih Bilgin tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen vaşaklar, birinci derece koruma altında bulunuyor.

19.02.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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Ardahan'da nesli tehlike altında olan 2 vaşak, karlı arazide görüntülendi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin "kırmızı listesinde" nesli tehlike altındaki vaşaklar, birinci derece koruma altında bulunuyor.

Fatih Bilgin, il merkezine bağlı Çataldere köyünün karla kaplı arazisinde yürüyen 2 vaşağı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Belirli bir mesafede arka arkaya aynı izde yürüyen vaşaklar, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ardahan'da Karlı Araziye Gelen 2 Vaşak Görüntülendi - Son Dakika
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