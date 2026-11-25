Ardahan'da Öğretmenler Günü yemeğine katılan 91 kişi ayakta tedaviyle taburcu edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan Valiliği, Öğretmenler Günü yemeğine katılan 91 kişinin mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle başvurmasının ardından ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini bildirdi. İl Sağlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin incelemesi sürerken adli ve idari tahkikat başlatıldı.
Ardahan Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programına katılan ve mide bulantısı ile karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 91 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programına katılan bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve karın ağrısı gibi şikayetlerin görüldüğü belirtildi.
Sağlık kuruluşlarına başvuran 91 kişinin ayakta yapılan tedavilerin ardından taburcu edildiği bildirilen açıklamada, konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün incelemesinin sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, Valilik tarafından yakından takip edilen konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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