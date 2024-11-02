Ardahan'da Panelvan Şarampole Devrildi

Ardahan'da şarampole devrilen panelvan aracın sürücüsü yaralandı.
Ardahan- Göle kara yolu Ardanuç ayrımının Tepeler mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FBC 197 plakalı panelvan yoldan çıktı.
Şarampole devrilen panelvanda sıkışan sürücü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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