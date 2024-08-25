Ardahan'da Rahvan At Şampiyonası Sağanak Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ardahan'da Rahvan At Şampiyonası Sağanak Nedeniyle Ertelendi

Ardahan\'da Rahvan At Şampiyonası Sağanak Nedeniyle Ertelendi

Ardahan'da düzenlenen Rahvan At Doğu Anadolu Şampiyonasının final müsabakası, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle pazartesi gününe ertelendi. Yarışları izleyen yüzlerce atsevdalısı büyük bir heyecanla rahvanların koşusunu takip etti.

25.08.2024 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ARDAHAN'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Rahvan At Doğu Anadolu Şampiyonasının final müsabakası, aniden bastıran sağanak nedeniyle pazartesi gününe ertelendi.

'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 10'uncusu ve 8'inci Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası, Ardahan Valiliği, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü'nün katkılarıyla, Ardahan- Artvin kara yolu üzerindeki Sulakyurt köyü mevkisindeki at yarışları sahasında yapıldı. Rahvan At kültürünü yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışlara 20 ilde 76 at katıldı. Yarışmaları izleyen yüzlerce at sevdalısı, kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele ededen rahvanların koşusunu büyük bir heyecanla takip etti.

Yarışların final kısmına geçildiği zaman aniden sağanak bastırdı, vatandaşlar sığınacak yer aradı. Şiddetli yağış nedeniyle koşu sahasının yarışlara uygun olmadığını kararlaştıran hakem heyeti, final koşusunu pazartesi gününe erteledi.

Yarışları, Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, rahvan atçılar ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: DHA

Doğu Anadolu, Ardahan, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Rahvan At Şampiyonası Sağanak Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
18:35 Hizbullah lideri Nasrallah’tan ’’İsrail’e operasyon’’ açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik Hizbullah lideri Nasrallah'tan ''İsrail'e operasyon'' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik
10:56 Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
10:35 Estetik doktoru paylaştı Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
10:22 Elektronik sigara, Selen Görgüzel’in kızını hayattan koparıyordu Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu
10:18 Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar
10:01 Elon Musk bile destek verdi Yusuf Dikeç’in annesinin başörtüsünü hazmedemediler Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler
09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
05:16 Konya’da vahşi cinayet Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü Konya'da vahşi cinayet! Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 23:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan'da Rahvan At Şampiyonası Sağanak Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement