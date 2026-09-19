Ardahan'da sağanak Halil Efendi Mahallesi'nde sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi

Ardahan'da sağanak Halil Efendi Mahallesi'nde sürücülerin ilerlemesini güçleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da gün boyu süren şiddetli sağanak su taşkınlarına neden oldu, bazı yerleşim yerlerinin yolları hasar gördü. Halil Efendi Mahallesi'nde etkisini artıran yağış, Kura Nehri kıyısındaki yollarda su birikintisi oluşturdu ve sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.
Ardahan'da sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi.
Kentte gün boyu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı, bazı yerleşim yerlerinin yollarında hasar oluştu.
Yağışın özellikle Halil Efendi Mahallesi'nde etkisini artırması sonucu Kura Nehri kıyısındaki yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA
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