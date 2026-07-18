Ardahan\'da dolu ve sağanak etkili oldu

Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu.

Kent genelinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak, bazı bölgelerde yerini doluya bıraktı.

Yağışın yoğun görüldüğü Kaptanpaşa Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.

Yol ve kaldırımların yanı sıra park halindeki araçların üzeri doluyla kaplandı.

Kentin birçok noktasında ise su birikintileri oluştu.