Ardahan'da Şehit ve Gaziler için "vefa köşesi" açıldı - Son Dakika
Ardahan'da Şehit ve Gaziler için "vefa köşesi" açıldı

Ardahan\'da Şehit ve Gaziler için "vefa köşesi" açıldı
31.03.2026 20:33
Ardahan'da hizmete giren "Şehit ve Gaziler Köşesi" düzenlenen törenle açıldı.

Ardahan'da hizmete giren "Şehit ve Gaziler Köşesi" düzenlenen törenle açıldı.

Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, şehit ve gazilerin fedakarlıklarının millet için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Gazi ve şehit yakınlarının milletin emaneti olduğunu vurgulayan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Bu memleketin, milletin, ülkenin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden kıymetli şehitlerimiz ve aynı uğurda ülkemizin birlik ve beraberliğini temin için yaralanan, kan akıtan kıymetli gazilerimiz, sizler için biz aslında ne yapsak azdır. Esas mükafat elbette ahiret yurdundadır. Ancak bunu şu üç günlük dünyada da hatırlamakta fayda var."

Şehit yakını ve gazilerin kendileri tarafından çok sevildiğinin bilinmesini isteyen Çiçekli, "Sizler bizim başımızın tacısınız. İyi ki varsınız. Devletlerini koruyabilen milletler birliklerini de koruyabilir. Eğer birliğinizi, kardeşliğinizi ve devletinizi koruyamazsanız kurda kuşa tabiri caizse yem oluyorsunuz. Devleti ayakta tutan da bu milletin kendisi ve o milletin içinden çıkan neferlerdir." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya da konuşmasında şehit ve gazilerin hatırasını yaşatmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Çekinkaya, "Şehitlik bu milletin en yüce mertebesidir. Bu topraklar al bayrağımızın rengiyle can veren kahramanların emanetidir. Bizlere düşen görev ise bu emaneti unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aynı vefa ve bilinçle aktarmaktır. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu köşe sadece bir anı alanı değil, aynı zamanda bir vefa ve hafıza mekanıdır. Buradaki her bir isim, her bir hatıra bizlere bu vatanın ne büyük bedellerle korunduğunu hatırlatacaktır." diye konuştu.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de böyle anlamlı bir günün kendileri için büyük değer taşıdığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "Şehit ve Gaziler Köşesi"nin açılışı gerçekleştirildi, katılımcılara yapılan ikramla program sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da Şehit ve Gaziler için 'vefa köşesi' açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ardahan'da Şehit ve Gaziler için "vefa köşesi" açıldı - Son Dakika
