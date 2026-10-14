Ardahan'da Şehit ve Gaziler Anıtı Törenle Açıldı - Son Dakika
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Ardahan'da Şehit ve Gaziler Anıtı Törenle Açıldı

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Ardahan-Çamlıçatak yolundaki Şehitler Hatıra Ormanı'nda yaptırılan anıt, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katıldığı törenle açıldı. Vali Yamlı, şehit ve gazilerin her zaman devletin önceliği olduğunu vurguladı.

Ardahan'da şehit ve gazilerin hatırasını yaşatmak amacıyla yaptırılan Şehit ve Gaziler Anıtı törenle açıldı.

Ardahan-Çamlıçatak yolunun Ölçek kavşağındaki Şehitler Hatıra Ormanı'nda ay yıldız figürleriyle şehit ve gazilerin fotoğraflarının yer aldığı anıtın açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, şehit ve gazilerin hatıralarını yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Anıtın yalnızca fiziki bir yapıdan ibaret olmadığını belirten Yamlı, "Bizler bugün burada gerek aziz şehitlerimizi gerek kahraman gazilerimizi unutmadığımızı, aramızda bulunan çocuklarımıza ve gençlerimize göstermek için bir araya geldik." diye konuştu.

Yamlı, şehit ailelerinin ve gazilerin devletin her zaman önceliği olduğunu vurguladı.

Anıtın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yamlı, "Kapımız da gönlümüz de gerek ailelerimize gerek gazilerimize sonuna kadar açık. Onların her meselesi bizim asıl meselemiz, onların her mutluluğu bizim en mutlu günümüz. Böyle de olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Törende, Ardahan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Akçam ile Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de konuştu.

Konuşmaların ardından anıtın açılışı için kurdele kesildi.

Törene, şehit aileleri, gaziler, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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