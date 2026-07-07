Ardahan'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte yaklaşık bir buçuk saat boyunca aralıksız etkili olan sağanak nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluştu, bazı tarım arazilerini su bastı.
Yağışın etkisiyle Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.
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