Ardahan'da Silahlı Kavga: 2 Kardeş Öldü

27.03.2026 10:10
Ardahan Göle'de Eren ve Yavuz H. silahlı saldırıda yaşamını yitirdi, Fırat K. aranıyor.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde Eren H. ile kardeşi Yavuz H., kavga ettikleri Fırat K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, Fırat K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Göle ilçesine bağlı Çakırdere köyünde meydana geldi. Eren H ve kardeşi Yavuz H. ile Fırat K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü, Fırat K., Eren ve Yavuz H.'ye silahla ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren ve Yavuz H. kardeşlerin olay yerinde öldüğü belirlendi. Eren H.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı bildirildi. Jandarma, cinayet şüphelisi Fırat K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ardahan, Güncel, Kavga, Göle, Suç, Son Dakika

