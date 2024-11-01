Ardahan'da Soğuk Hava Kırağı Oluşturdu

Ardahan'da soğuk nedeniyle kırağı oluştu
ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava etkili oldu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı, sis ve buzlanma meydana geldi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte, bitkilerde kırağı oluştu, park halindeki araçların camları buzla kaplandı.
Ardahan merkezden geçen Kura nehrinin kıyısında bulunan bitkiler kırağı ile beyaza büründü.
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