Ardahan\'da Tarih Ve Gelecek Çalıştayı

13.05.2026 22:18
Ardahan'da tarım, turizm ve dış ticaret potansiyeli değerlendirildi, yerel kalkınma vurgulandı.

Ardahan'da "Geçmişten Güç, Geleceğe Vizyon: Dış Ticaret, Turizm ve Tarım" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'ndeki çalıştayda konuşan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan'ın tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Söz konusu potansiyelleri değerlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Çiçekli, "Ardahan sadece tarım ve hayvancılık şehri değil, aynı zamanda büyük bir turizm potansiyeline sahip. Doğru tanıtım ve güçlü altyapıyla Ardahan binlerce turisti ağırlayabilecek bir şehir olabilir." dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de Ardahan'ın üretim, lojistik ve turizm alanlarında gelişim merkezi olabileceğine dikkati çekti.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürü Raif Can ise "Küresel ticaretin ağırlık merkezinin doğuya doğru kaydığını görüyoruz. Ardahan'ın tarım, hayvancılık ve lojistik alanlarında önemli fırsatlar barındırdığını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Çelik de çalıştayın akademik bilgi ile sektör deneyimini bir araya getirdiğini belirterek, "Geçmişin gücü geleceğin modern vizyonuyla birleşmek zorundadır. Dış ticaret, turizm ve tarım başlıklarında şehrin potansiyelini ayrıntılarıyla tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ise çalıştayın Ardahan'ın kalkınma vizyonuna katkı sunacağını belirtti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100. yılı dolayısıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını hatırlatan Demirci, "Ardahan sahip olduğu stratejik konumu, doğal kaynakları ve genç nüfusuyla önemli bir avantaja sahiptir. Ortak akıl ve güçlü iş birliği olmadan sürdürülebilir kalkınma mümkün değildir." dedi.

Çalıştay, çeşitli oturum ve sunumlarla devam etti.

Kaynak: AA

