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Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kent merkezi Kongre Caddesi'nde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
12.01.2024 - 11:22,
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Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezi Kongre Caddesi'nde durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

Araçtaki E.Ş, D.D. ve R.Ç, ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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