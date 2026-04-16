Ardahan'da Veterinerler Zorlu Kış Şartlarında Görevde

16.04.2026 11:23
Ardahan'da yoğun kar yağışı altında veterinerler, hayvan sağlığı için fedakarca çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da görev yapan veteriner hekimler, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığı için zorlu koşullarda mesai yapıyor.

Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte bahar mevsiminde etkili olan kar ve tipi hem yaşamı hem de ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Hayvancılığın yaygın olduğu Ardahan'da kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle besiciler, yılın yaklaşık 6 ayında hayvanlarını kapalı alanda besliyor.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, kentteki yaklaşık 330 bin büyükbaş ve 142 bin küçükbaş hayvanın sağlığını korumak amacıyla yıl boyunca sahada görev yürütüyor.

Yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartlarına rağmen köylere ulaşan ekipler, zaman zaman güçlüklerle de karşılaşıyor.

Son olarak Hanak ilçesine bağlı Karakale köyüne gitmek üzere yola çıkan veteriner hekimlerin aracı, karla kaplı yolda mahsur kaldı.

Ekiplerin çabalarına rağmen mahsur kaldığı yerde çıkarılamayan araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin bağladığı halat yardımıyla kurtarıldı.

Kar yağışı altında köye ulaşmayı başaran ekipler, işletmelere girmeden önce köy girişinde dezenfeksiyon uygulaması yaptı.

Ardından hayvanların bulaşıcı hastalıklara karşı korunması amacıyla aşılama çalışmalarını sürdüren ekipler, yeni doğan buzağılara da küpe taktı.

Kar, tipi ve çamura rağmen çalışmalarını aksatmayan veteriner hekimler, bölgedeki hayvan varlığını korumak için zorlu koşullarda sahadaki mesaisine devam ediyor.

Şap hastalığıyla mücadelede zamanında aşılama önemli

Tarım ve Orman İl Müdürü Harun Akıllı, AA muhabirine, Ardahan'ın hayvan sağlığı açısından son derece önemli bir il olduğunu söyledi.

Önemi dolayısıyla ilkbahar şap kampanyasında kendisinin de bizzat sahada olduğunu anlatan Akıllı, "Şap hastalığı büyük ve küçükbaş hayvanlarda ekonomik kayıplara yol açan, üreticilerimizin de emeğini riske atan önemli bir hastalıktır. Bu nedenle, şap hastalığıyla mücadelede en etkin yöntem zamanında ve eksiksiz aşılamadır. Personelimiz, saha şartlarının zorluğunda elinden gelen tüm gayretle yetiştiricimize ulaşıp aşılama ile ilgili tüm gayretlerini sergilemektedir. Unutulmamalıdır ki hastalık çıkmadan önlem almak, çıktıktan sonra mücadele etmekten çok daha kolay ve ekonomiktir." diye konuştu.

Akıllı, sahada fedakarca görev yapan personeline teşekkür etti.

"Ekiplerin yardımıyla gelebildik"

Veteriner hekimlerden Aybala Karaıslı da işlerini severek yaptıklarını belirterek, "Bahar döneminde olmamıza rağmen köyümüzün yolları kapalıydı. Ekiplerin yardımıyla gelebildik, yine de çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Nuri Besler ise çalışmalarını zor şartlarda yürüttüklerini, ancak ekip olarak severek sürdürdüklerini anlattı.

Hanak Karakale köyünde üretici Yener Yılmaz, "Hizmetten dolayı memnun kaldım, teşekkür ettim. Devletimiz, milletimiz adına da sizden de Allah razı olsun. Böyle bir mevsimde kar yağıyor, greyder önde, kepçe peşinde. Geldiniz güzelce aşımızı yaptınız. Biz de memnun kaldık. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz
Osimhen’den büyük fedakarlık Osimhen'den büyük fedakarlık
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
10:44
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
10:29
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
10:12
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı
10:02
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı Her okulun önüne 2 polis
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis
