Ardahan'da Yangın: 600 Balya Saman Yandı - Son Dakika
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Ardahan'da Yangın: 600 Balya Saman Yandı

Ardahan\'da Yangın: 600 Balya Saman Yandı
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Damal ilçesinde çıkan yangında 1 ahır ve 1 depoda 600 balya saman yandı, sebebi araştırılıyor.

ARDAHAN'ın Damal ilçesinde çıkan yangında 1 ahır, 1 depo ve yaklaşık 600 balya saman yandı.

Damal ilçesine bağlı Seyirören köyünde, Hünkar Alşan'a ait ahır ile yöre halkının 'merek' olarak tabir ettiği depoda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ahır ve depoda bulunan yaklaşık 600 balya saman yandı. İhbarla bölgeye Ardahan, Damal, Posof ve Hanak'tan itfaiye ekipleri ile Ardahan Belediyesi ekipleri sevk edildi. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek vermesi ile yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ahır ve depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da Yangın: 600 Balya Saman Yandı - Son Dakika

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