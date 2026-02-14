Ardahan'da kar nedeniyle zincirsiz tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle dün zincirsiz tırlara kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan söz konusu kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından yol tüm araç geçişine açıldı.
Kentin yüksek noktalarında yer yer kar yağışının etkili olduğunu bildiren yetkililer uyarılarda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Yol Yeniden Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?