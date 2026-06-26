Ardahan Devlet Hastanesi'nde Yeni Başhekim

Ardahan Devlet Hastanesi Başhekimi Elif Ayten Tarakçı görevine başladı.

Tarakçı, AA muhabirine, aynı hastanede kulak burun boğaz uzmanı olarak görev yaptığını söyledi.

Başhekimlik görevini büyük bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Tarakçı, "Daha önce hekim olarak vatandaşlarımıza hizmet ediyordum. Bundan sonra da başhekim olarak aynı anlayışla görevimi sürdüreceğim. Hizmet etmek herkese nasip olmaz. Amacımız, bulunduğumuz şehirde vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak ve onlara faydalı olmaktır." dedi.

İdari görevlerinin yanı sıra hekimlik görevini de sürdüreceğini belirten Tarakçı, poliklinik hizmetleri ve ameliyatlarını aksatmadan yürütmeye devam edeceğini dile getirdi.