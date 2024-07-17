Güncel

Ardahan'ı sağanak vurdu, iş yerleri su altında kaldı

ARDAHAN - Ardahan'da başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağışla küçük sanayi sitesinde su baskınları yaşandı.

Ardahan'da aniden etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Küçük sanayi sitesinde birçok işyerini su basarken vatandaşlar işyerlerindeki suyu çıkarmak için çaba sarf etti.

Meteorolojinin dün Doğu Anadolu Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı. Kuvvetli yağış ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Küçük sanayi sitesindeki bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı.