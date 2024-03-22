Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Tekin, Burdur'da yapılan ziyaretler ve toplantılar sonrasında vatandaşlara seslenerek, eğitim-öğretim konularında yapılan çalışmaları değerlendirdi ve belediye seçimlerinde destek sözü verdi.