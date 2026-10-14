Ardahan merkezli rüşvet operasyonunda Damal Belediye Başkanı Çamlıyurt tutuklandı

Ardahan merkezli rüşvet operasyonunda Damal Belediye Başkanı Çamlıyurt tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheliler, hakimlikçe 'rüşvet' suçundan tutuklandı.
Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.
Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından Hanak Adliyesine götürülen 10 şüphelinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe "rüşvet" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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