Ardahan Posof\'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı, 2\'si ağır yaralandı

Ardahan Posof'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı, 2'si ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan Posof'ta dün gece Ardahan-Posof-Türkgözü yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; kazada 4 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ARDAHAN'ın Posof ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, dün gece, Ardahan-Posof-Türkgözü yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı, araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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