Ardahan-Şavşat kara yolunda sağanak ve sis sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı

Ardahan-Şavşat kara yolunda sağanak ve sis sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da sağanak ve sis etkisini gösterdi; Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü. Bölgede sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Ardahan'da sağanak ve sis etkisini gösterdi.
Sis ve sağanak, özellikle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini artırdı.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesefesinin düştüğü bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA
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