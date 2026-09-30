Ardahan-Şavşat kara yolunda sağanak ve sis sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı - Son Dakika
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Ardahan-Şavşat kara yolunda sağanak ve sis sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı

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Ardahan'da sağanak ve sis etkisini gösterdi; Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü. Bölgede sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan'da sağanak ve sis etkisini gösterdi.

Sis ve sağanak, özellikle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini artırdı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesefesinin düştüğü bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ardahan-Şavşat kara yolunda sağanak ve sis sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı - Son Dakika
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