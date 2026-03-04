Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.
İl genelinde etkili olan kar ve tipi, birçok noktada ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kar yağışının etkisini artırdığı Ardahan-Şavşat kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Yolun Sahara mevkisinde zincirsiz tırların geçişine izin verilmezken, ekipler sürücüleri zincir takmaları konusunda uyardı.
Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Ardahan-Şavşat Yolu Zincirsiz Tırlara Kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?