Ardahan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Akçam\'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması Açıklaması

18.08.2025 17:59
Ardahan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Akçam, "Bugün hep birlikte, tek ses, tek yürek olarak haykırıyoruz, terörsüz bir Türkiye istiyoruz." dedi.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir ve üyelerle dernekte bir araya gelen Akçam, grup adına basın açıklaması yaptı.

Akçam, özgür iradelerini ortaya koymak için bir araya geldiklerini söyledi.

Milletin birlik ve beraberliğini, devletin bekasını, çocukların geleceğini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla toplandıklarını dile getiren Akçam, "Bugün hep birlikte, tek ses, tek yürek olarak haykırıyoruz, terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Terör sadece canlarımızı almakla kalmamış, ailelerimizin huzurunu, ülkemizin refahını, gençlerimizin geleceğini hedef almıştır. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, gazilerimizin onurlu mücadelesine saygı duyarak, teröre karşı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz." dedi.

Birlik, kardeşlik ve dayanışma yolunda olduklarını vurgulayan Akçam, "Hiçbir kirli oyun milletimizin azmini ve vatan sevgisini yenemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kırmızı çizgilerini, hassasiyetlerini dile getirdiklerini belirten Akçam, şunları söyledi:

"Bizler hükümetimizin 'Terörsüz Türkiye' projesini belirttiğimiz hassasiyetler doğrultusunda terörün tamamen bitirilmesi ve ülkemizin sonsuza dek huzura kavuşması hedefiyle sonuna kadar destekleyeceğiz. Biz inanıyoruz ki terörsüz bir Türkiye mümkündür ve bunu hep birlikte başaracağız. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

