Ardahan TSO, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

18.02.2026 12:47
Ardahan TSO yöneticileri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında etkileyici fotoğrafları değerlendirdi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yöneticileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, Meclis Başkanı Soner Görmüş ve oda avukatı Burhan Budak, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Demirci, Görmüş ve Budak, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'un "Yasaya karşı", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin çok etkileyici olduğunu belirten Demirci, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce büyük bir emek var. Anadolu Ajansının dünya çapında bir ajans olduğunu gösteren karelere şahit olduk. Yerelde bizi güzel anlatan fotoğraflar da gördük. Daha çok gönlümüzün el verdiği, özellikle Gazze sorununa parmak basan fotoğraflar iç acıtıcıydı ama hayat devam ediyor. Hayatı gösteren diğer kareler de bizi biraz umutlandırdı. O yüzden herkesin emeğine sağlık. Anadolu Ajansı, Atatürk'ün kurduğu bir ajans. Aynı çizgide devam ettiğine inanıyor, desteğimizi veriyoruz."

Görmüş de fotoğrafların etkileyici olduğunu söyledi.

Budak ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafından etkilendiğini, bu karenin emperyalizmin ikiyüzlülüğünü gösterdiğini ifade etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Anadolu Ajansı, Ardahan, Güncel, Son Dakika

