Ardahan Valisi: 646 kişi arama kararıyla yakalandı - Son Dakika
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Ardahan Valisi: 646 kişi arama kararıyla yakalandı

Ardahan Valisi: 646 kişi arama kararıyla yakalandı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmalarda 646 kişinin arama kararıyla yakalandığını açıkladı. Çiçek, suça karışan ve arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, 2024 yılında düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında 24 kişinin yakalandığı ve 18 organizatörün işlem gördüğü bilgisini paylaştı.

11.06.2024 19:33
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentin huzur ve güvenliği için yaptıkları çalışmalar kapsamında, arama kararı bulunan 646 kişinin yakaladığını söyledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Çiçek, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için kolluk kuvvetlerinin çalışma yaptığını söyledi.

Ardahan'da suça karışıp hakkında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren Çiçek, şunları kaydetti:

"2023 yılında uygulama ve yol kontrollerinde 168 bin 104 şahıs sorgulanmış olup, 2024 yılında sorgulanan şahıs sayısı yüzde 90 oranında artırılarak 319 bin 173 kişi olmuştur. İlimizde suça karışıp da hakkında arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2023 yılında 323 şahıs yakalanmışken, 2024 yılında yüzde 100'lük bir artışla yakalanan şahıs sayısı 646'ya çıkmıştır. Ayrıca 2023 yılında il dışında yakalatılan 42 şahıs ve adresleri araştırılan 261 şahsa karşın, 2024 yılında il dışında 186 şahsın yakalatılması sağlanmış 1427 şahıs hakkında araştırma yapılmıştır."

Çiçek, 2024 yılının ilk 5 ayında 24 düzensiz göçmenin yakalandığını, 18 organizatör şahsa ise işlem yapıldığını ve bir kişinin tutuklandığını aktardı.???????

Kaynak: AA

Hayrettin Çiçek, Ardahan, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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