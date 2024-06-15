Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti yaptı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

15.06.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Çiçek, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile şehit aileleri ve gazilerin evlerine misafir oldu.

Çiçek, ilk olarak Karagöl Mahallesi'nde oturan Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir'i, ardından İnönü Mahallesi'ndeki Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Küçük'ü evinde ziyaret etti.

Vali Çiçek, gazi ve şehit ailelerini fırsat buldukça ziyaret ettiklerini belirterek, "Bayramda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler, bize şehitlerimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerimize kapımız, gönlümüz açıktır. Şehitlerimizin, ahirete intikal eden ve hayatta olan gazilerimizin, devletimiz ve milletimizin gönlünde her zaman ayrı bir yeri vardır. Allah sizlere başka keder yaşatmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ömür diliyorum." dedi.

Göydemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bayramlarda ziyaretlerin manevi değerinin yüksek olduğunu söyledi ve Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Hayrettin Çiçek, Kurban Bayramı, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti yaptı - Son Dakika


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 18:12:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement