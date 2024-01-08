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Ardahan Valisi Türkgözü Gümrük Kapısı'nda tır parkı incelemesi yaptı - Son Dakika
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Ardahan Valisi Türkgözü Gümrük Kapısı'nda tır parkı incelemesi yaptı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda yapılması planlanan tır parkına ilişkin incelemelerde bulundu. Vali Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince modernize edilmesi sonrası, geçen yıl 1 Eylül'de yeniden hizmete giren Türkgözü Gümrük Kapısı'nda tır parkı olarak kullanılacak alanda inceleme yaptı. Çiçek, Türkgözü'nün Orta Asya ve Kafkaslara açılan önemli bir kapı olduğunu belirterek, tır parkının kapıdaki hareketliliği ve ticareti arttıracağını söyledi.

Ardahan Valisi Türkgözü Gümrük Kapısı\'nda tır parkı incelemesi yaptı
08.01.2024 - 13:17,
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda yapılması planlanan tır parkına ilişkin incelemelerde bulundu.

Vali Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince modernize edilmesi sonrası, geçen yıl 1 Eylül'de yeniden hizmete giren Türkgözü Gümrük Kapısı'nda tır parkı olarak kullanılacak alanda inceleme yaptı.

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ Türkgözü Müdürü Engin Takaz ve diğer ilgililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Çiçek, Türkgözü'nün Orta Asya ve Kafkaslara açılan önemli bir kapı olduğunu söyledi.

Çiçek, "Bu kapımızda modernizasyonun ardından hizmet kalitesi arttı. Gerek tır gerekse vatandaşlara kaliteli hizmet sunuluyor. Dolayısıyla Türkgözü'nde yapılacak olan tır parkına ilişkin yerinde incelemelerde bulunduk, ilgililerden bilgi aldık. Buraya yapılacak tır parkı kapıdaki hareketliliği ve ticareti daha da arttırmış olacak." dedi.

Kaynak: AA
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