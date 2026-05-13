Ardeşen\'de Açık Hava Müzesi Kuruldu

13.05.2026 09:59
Kemal Yakıcı, 15 yılda topladığı tarihi eşyaları evinin avlusunda sergileyerek açık hava müzesi oluşturdu.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde emekli Kemal Yakıcı (75) öncülüğünde 15 yıl boyunca toplanan asırlık tarım aletleri ile antika değeri bulunan tarihi eşyalar, evin avlusunda oluşturulan açık hava müzesinde sergileniyor. Yüzlerce eserin yer aldığı avlu, görenlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin gördükleri karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirten Yakıcı, "Görenler, bilmedikleri şeyleri burada tanıyor ve adeta zamanda yolcuğa çıkıyor, gelenler çok mutlu oluyorlar" dedi.

İlçeye bağlı Işıklı köyünde yaşayan emekli Kemal Yakıcı, 15 yıl önce geçmişin izlerini taşıyan eşyaları biriktirmeye başladı. Köy halkının da çatı aralarında ve bodrumlarında atıl duran tarihi eşyalarını getirmesiyle Yakıcı, evinin avlusunu açık hava müzesine dönüştürdü. İçerisinde eski ahşap biçme aletlerinden çevirmeli telefonlara, tarihi anahtarlardan beşik ve faks cihazlarına kadar yüzlerce eserin yer aldığı avlu müze, görenlerin ilgisini çekiyor. Eski silahların da sergilendiği avlu, kurulan teknolojik güvenlik kameralarıyla anbean izleniyor.

'GÖRENLER ADETA ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKIYOR'

Müzenin herkese açık olduğunu ve ziyaretçilerin ilgisini anlatan Kemal Yakıcı, "Buradaki aletleri duyan komşularımız, tavan arasında kimsenin görmediği saklı malzemeleri de getirip burada sergilememizi sağladı. Gelenler burada ne ararsa bulabilir. Pekmez aletleri, su değirmeni malzemeleri, mısır ayıklamak için taştan oyma aletler var. Henüz elektrik yokken eski ahşap evleri yapmak için kullanılan el hızarları, çevirmeli telefonlar ve el yapımı rendeler özellikle dikkat çekiyor. Görenler, bilmedikleri şeyleri burada tanıyor ve adeta zamanda yolcuğa çıkıyor, gelenler çok mutlu oluyorlar" dedi.

'15 YILDIR BİRİKTİRİYORUM'

Gözü gibi baktığı eşyaları teknolojiyle koruduğunu belirten Yakıcı, "Buraya güvenlik kameraları koydum. Cep telefonuyla gittiğim her yerden sürekli takip ediyorum. Sadece ben değil; eşim ayrı, komşularımız ayrı takip ediyor. Emekli olduğumdan beri 15 yıldır bunları biriktiriyorum, 1 yıldır da burada düzenli olarak sergiliyorum" diye konuştu.

'BURASI ÇOK GÜZEL MÜZE HALİNE GELDİ'

Köylülerden Nihat Gürsoy da antika eşyaların gün yüzüne çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kemal abimiz böyle güzel ve tarihi şeyleri sergilemeye, burayı müzeye çevirmeye karar verdi. Biz de çevre köylerde, eski evlerde ne bulursak toplayıp getirdik. İlgi çekmesi bizi sevindiriyor. Bu eşyalar depolarda, bodrumlarda bir kenarda terk edilmiş şekilde duruyordu. Onları toplayıp gün yüzüne çıkardığımızda burası çok güzel bir müze haline geldi. Köyümüze böyle bir eser bıraktığı için Kemal abimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

