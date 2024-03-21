Malatya'nın Arguvan ilçesinde Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, bağımlılıkla mücadele kapsamında hazırladıkları broşürleri esnafa ve vatandaşlara dağıttı.
Okulun Yeşilay Kulübü'nde görev alan öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Bağımlı Olma Özgür Ol" etkinliği düzenledi.
Bu kapsamda ilçedeki kurumları ve esnafı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi veren öğrenciler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları pankart ve broşürlerden esnafa dağıttı.
Etkinlikle öğrenciler, özellikle sigara ve teknoloji konusunda toplumun bağımlılık oranının yüksek olduğunu ve bu konuda nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusu üzerinde durarak, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.
Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alpaslan Özdemir ise okul idareci, öğretmen ve öğrencilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Arguvan'da öğrenciler bağımlılıkla mücadelede broşür dağıttı - Son Dakika
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağışlarla geçen yıl kuraklıktan etkilenen Koçköprü ve Morgedik barajlarındaki su seviyesi arttı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, son yıllarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin kuraklığa yol açtığını söyledi. Van Gölü'nün de kuraklıktan etkilendiğini ifade eden Akkuş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı haritalarda özellikle Erciş ilçesinin şiddetli kuraklığın yaşandığı yerler arasında bulunduğunu söyledi. Son günlerde etkili olan yağışların havza için önemli olduğunu vurgulayan Akkuş, barajların doluluk oranının artmasıyla su kaynaklarının daha dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sazova Yerleşkesinde düzenlenen eğitimde, çiftçilere meyve ağaçlarında budama ve aşılama teknikleri öğretildi. 116 çiftçinin katıldığı eğitimde, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de yapıldı. Çiftçiler, uygulamalı eğitimlerin faydalı olduğunu ve daha sık tekrarlanmasını talep etti. Eğitimi tamamlayan çiftçilere katılım belgeleri düzenleneceği belirtildi.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle yaklaşık 21 kilometrelik bir kuyruk oluşturdu. Tır sürücüleri, lavabo ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve uykusuz bir şekilde direksiyon başında beklemek zorunda olduklarını belirtiyorlar. Sürücüler, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na da Kapıkule'deki gibi daha büyük tır parklarının yapılması gerektiğini ifade ediyorlar.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, down sendromlu bireylerin yanında olduklarını ve onların hayat standartlarını yükseltmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Uzmanlar, anestezi uygulamalarının uygun noktalarda yapılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış yerlerde işlem yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Anestezi uygulamalarının uygun olmayan koşullarda veya uygun ekibin olmadığı yerlerde gerçekleştirilmesi durumunda ölümcül komplikasyonlarla karşılaşılabileceği belirtildi. Ayrıca, işlemlerin uygun ekip ve donanıma sahip merkezlerde yapılmasının önemi vurgulandı.
Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'e katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, takımın ülkemizi ve şehrimizi temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi ise organizasyona ev sahipliği yapmak ve takıma destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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