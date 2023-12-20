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Arguvan'da taşımalı eğitim gören öğrencilere sıcak yemek dağıtılıyor. - Son Dakika
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Arguvan'da taşımalı eğitim gören öğrencilere sıcak yemek dağıtılıyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında Halk Eğitim Merkezinde hazırlanan sıcak yemekler, ücra mahallelerdeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrencilere dağıtılıyor. Yemekler tam donanımlı mutfaklarda hazırlanıp paketlendikten sonra araçlarla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullara ulaştırılıyor.

Arguvan\'da taşımalı eğitim gören öğrencilere sıcak yemek dağıtılıyor.
20.12.2023 - 12:01,
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında Halk Eğitim Merkezinde hazırlanan sıcak yemekler, ücra mahallelerdeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrencilere dağıtılıyor.

Arguvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tamer Çakır, yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ekiplerce taşınan yemeklerin öğle saatlerinde öğrencilere ikram edildiğini belirtti.

Tam donanımlı mutfaklarda usta aşçılar tarafında hazırlanan üç çeşit sıcak yemeğin gıda mühendisleri tarafından denetlendikten sonra paketlendiğini kaydeden Çakır, "Yemekler araçlarla hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören taşımalı öğrencilere ulaştırılıyor. Ekipler, uygulama kapsamında her gün 35 kilometre yol katlederek, kırsal alanda bulunan Yazıbaşı ve Kömürlük mahallelerinde bulunan ilköğretim okulundaki öğrencilere sıcak yemek götürülüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Malatya, Arguvan, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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