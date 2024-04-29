Arguvanlı öğrenciler Halfeti\'ye kültür gezisi düzenledi

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Malatya'nın Arguvan ilçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Gezi Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine kültür gezisi düzenledi.

Doğal güzellikleriyle bilinen Halfeti'ye gerçekleştirilen kültür gezisinde, öğrenci ve öğretmenler keyifli vakit geçirdi, tekne turuna katıldı.

Şanlıurfa merkeze geçen gezi ekibi, Balıklıgöl, Ayn Zeliha Gölü, Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı belirtilen alan ve çarşı merkezini bölge rehberi eşliğinde gezerek bilgi aldı.

Öğrenci ve öğretmenler, sıra gecesi programına da katılarak geziyi tamamladı.

Okul Müdürü Hüseyin Ünal, geziye 62 öğrenci ve 14 öğretmenin katıldığını belirterek, sponsor olan iş insanı Burak Ateş'e ve geziyi planlayan Maldia turizme teşekkür etti.

Gezi kulübü öğrencilerinden Pelin Aslan, gezinin çok güzel geçtiğini belirterek, öğretmen ve idarecilerle çok eğlendiklerini ifade etti.

Aslan, geziyi organize eden Okul Müdürü Hüseyin Ünal'a ve Gezi Kulübü Başkanı öğretmen Ali Turgut'a teşekkür etti.