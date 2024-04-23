Arhavi\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

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Artvin'in Arhavi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Akgümüş'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu ilk tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Spor Salonunda devam eden törende ise öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı, halk oyunları gösteri sundu.

Programa, Kaymakam Burak Çimşir, Garnizon Komutanı Furkan Selman, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve diğer ilgililer katıldı.