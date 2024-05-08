Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açtı - Son Dakika
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Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açtı

Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açtı

Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, okulun toplantı salonunda açıldı. Fuarın açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü, Arhavi Belediye Başkan Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Okul Müdürü, bu tür etkinliklerin gençlerin eğitime katkısına dikkat çekerek, teknik bilgi ve bilimsel düşüncenin gelişiminde bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Milli Eğitim Müdürü ise okul yönetimi ve öğrencileri tebrik etti. Katılımcılar, stantları gezerek öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

08.05.2024 15:43
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Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen fuarın açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Arhavi Belediye Başkan Vekili Emre Büyükoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Kutlubay, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Bayır, Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Okul Müdürü Hakan Soydan, bu tür etkinliklerin gençlerin eğitime katkısına dikkati çekerek, teknik bilgi ve bilimsel düşüncenin gelişiminde bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise okul yönetimi ve öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, stantları gezerek, öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açtı - Son Dakika
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