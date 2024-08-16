Artvin'in Borçka ilçesinde arı sokması sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.
İlçeye bağlı Alaca köyünde dün arı sokması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden İsrafil Özçelik için Borçka Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Özçelik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Özçelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.
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